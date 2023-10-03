Şekerbank'tan "kullandıkça kazandıran" mevduat hesabı

Birikimlerini Şekerbank'ta değerlendiren tasarruf sahipleri "TAM Hesap" ile bankacılık ürünlerini aktif olarak kullanarak ek getiri elde edebiliyor.

Birikimlerini Şekerbank'ta değerlendiren tasarruf sahipleri "TAM Hesap" ile bankacılık ürünlerini aktif olarak kullanarak ek getiri elde edebiliyor.

Şekerbank açıklamasına göre, banka tasarrufu artıran mevduat ürünü olan "TAM Hesap" ile kart harcamalarından düzenli ödeme talimatına, krediden yatırım fonu alımlarına kadar bankacılık ürün ve hizmetlerini kullanan müşterilerine ek getiri imkanı sunuyor.

"TAM Hesap" ürünü ile ilgili bilgilere, Şekerbank şubelerinden, "www.sekerbank.com.tr"den ve 0850 222 78 78 numaralı Çağrı Merkezi'nden ulaşılabiliyor.

"Müşterilerimize ek getiri kazanma fırsatı sunuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük tasarrufları teşvik etmeyi amaçlayan ürünlerimize bir yenisini daha ekleyerek bankacılık ürünlerini etkin bir şekilde kullanan müşterilerimize ek getiri kazanma fırsatı sunuyoruz. TAM Hesap ürünümüz ile müşterilerimizin bin bir emekle edindikleri birikimlerini avantajlı koşullarda değerlendirilmesini ve ülkemizin tasarruf hacmine katkı sağlamayı hedefliyoruz."