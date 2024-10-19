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Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: Vergi Sistemi Gelire Göre Düzenlenmeli

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: Vergi Sistemi Gelire Göre Düzenlenmeli
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Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, vergi sisteminin herkesin kazancına göre dengelenmesi gerektiğini vurguladı. Medya buluşmasında ekonomik sıkıntılar ve sürdürülebilir yaşam ücreti konularına dikkat çekti.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin, gelire göre dengeye oturtulması gerekmektedir. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok, kısaca herkesin kazancına göre vergi anlayışı getirilmelidir." dedi.

Sendikanın düzenlediği medya buluşmalarının 9'uncusu, Şeker-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelinde yapıldı.

Genel Başkan Gök, buradaki konuşmasında, medya mensuplarıyla geleneksel buluşmada bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye çalışan gazetecilerin zor ve meşakkatli bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

Hayat şartlarının zorlaştığını, işçi, emekli ve özellikle dar gelirlilerin enflasyonu çok daha şiddetli hissettiğini belirten Gök, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ekseninde başta asgari ücret olmak üzere tüm genel ücretlerde ve özellikle vergi sisteminde birtakım tıkanıklıklar sebebiyle adeta bir çölleşme iklimine girilmiştir. Bu kurak ve verimsiz ücret politikalarının ciddi bir nadasa ihtiyacı bulunmaktadır. Bu manada ülkemizin bir asgari ücret ülkesi kavramından sıyrılarak insani değerler açısından sürdürülebilir yaşam ücreti yörüngesine oturtulmasının toplumsal barışın tesisi açısından da büyük önem arz edeceğine inanıyorum. En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin, gelire göre dengeye oturtulması gerekmektedir. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok, kısaca herkesin kazancına göre vergi anlayışı getirilmelidir."

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

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