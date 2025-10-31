Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök, Gazze direnişinin Batı'nın medeniyet iddiasını yerle bir ettiğini söyledi Açıklaması

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, " Gazze'nin direnişi, Batı'nın medeniyet iddiasını yerle bir ederek hakikatin yeniden doğuşunu ilan etti." dedi.

Gök, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelde düzenlenen "Medya Mensupları Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, İsrail'in saldırılarında 250'den fazla gazetecinin şehit edildiğini söyledi.

Gazetecilik mesleğinin zorluklarını anlatan Gök, "Gazze, sadece İsrail'e değil ABD'nin stratejik vesayetine, İngiltere'nin tarihi ikiyüzlülüğüne, Avrupa'nın insan hakları maskesine ve İslam dünyasının sessiz ihanetlerine karşı da savaş vermiştir. Gazze'nin direnişi, Batı'nın medeniyet iddiasını yerle bir ederek hakikatin yeniden doğuşunu ilan etti." diye konuştu.

Sendikal örgütlenme, taşeronlaşma ve güvencesizlik gibi yapısal problemlerin bulunduğunu savunan Gök, asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gök, medya mensuplarının kutsal mesleğinin cesaret ve ilkeli duruş gerektirdiğini belirterek, basının çalışma koşullarının iyileştirilmesinin medya sektörünün gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı.