ŞEKER, ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE HAYVAN SEVGİSİ AŞILADI

ADANA'da sahibi sokağa terk ettikten sonra hayvanseverler tarafından sahiplenilip kanser hastalığı tedavi edilen 'Şeker' isimli köpek, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için bir anaokuluna getirildi.

ADANA'da sahibi sokağa terk ettikten sonra hayvanseverler tarafından sahiplenilip kanser hastalığı tedavi edilen 'Şeker' isimli köpek, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için bir anaokuluna getirildi. Şeker'e yoğun ilgi gösteren çocuklara, sokaktaki sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama dağıtıldı.

Hayvan haklarını savunan bir derneğin Adana temsilcisi Melisa Seriner, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarda hayvan sevgisi konusunda farkındalık yaratmak için Çukurova ilçesindeki Şehit Adem Algın Anaokulu'nda etkinlik düzenledi. Bir süre önce sahibi tarafından terk edilen ve hayvanseverler tarafından sahiplenildikten sonra kanser hastalığı tedavi edilen 11 yaşındaki Şeker isimli köpek, anaokuluna getirildi. Çocuklar Şeker'e yoğun ilgi gösterdi. Öğretmenlerinin gözetiminde Şeker'i seven çocuklar, Seriner'e teşekkür etti. Seriner de çocuklara mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için mama poşetleri hediye etti.

'ÇOCUKLAR DA ŞEKER'İ ÇOK SEVDİ'

Sokak hayvanlarının her zaman korunması gerektiğini söyleyen Seriner, 'Sokak canlarına saygı duymamız gerekiyor, sevmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bu sevgi önce anne ve babadan başlıyor. Daha sonra öğretmenden devam ediyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık yaratmak için bu etkinliği yaptık. Çocuklar da Şeker'i çok sevdi ve ilgi gösterdiö dedi. (DHA)