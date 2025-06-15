Sekapark'ta Dev Yılan Görüntülendi

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Kocaeli'de havaların ısınmasıyla yılanların sayısında artış yaşandı. Sekapark'ta vatandaşlar tarafından görüntülenen dev yılan, deniz kenarında avlanmak için yuvasından çıktı.

Sekapark'ta dev yılanı böyle görüntülediler

Havalar ısındı yılanlar ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda yılan da görülmeye başlandı. Sekapark 2. etapta vatandaşların görüntülediği yılanın büyüklüğü dikkat çekti.

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının yükselmesi ile yılanların görülme sayısında artış yaşandı. Özellikle deniz kenarında bulunan alanlarda çekilen görüntülerde yılanların avlanmak için yuvalarından çıktığı görülüyor. Sekapark 2. etapta çekilen görüntülerde ise yılanın büyüklüğü dikkat çekti. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çocukların, "Hareket ediyor" diye bağırdığı duyulurken, denizin içindeki yılanın daha öncede aynı gölgede görüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel
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