Seinfeld dizisinin "anne"si Liz Sheridan 93 yaşında öldü - Haberler

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Seinfeld dizisinin "anne"si Liz Sheridan 93 yaşında öldü

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Seinfeld dizisinin 'anne'si Liz Sheridan 93 yaşında öldü

LOS Çok izlenen komedi dizilerinden Seinfeld'de "Helen" adlı anne karakterini canlandıran Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti.

LOS Çok izlenen komedi dizilerinden Seinfeld'de "Helen" adlı anne karakterini canlandıran Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li oyuncu Sheridan'ın 10 Nisan'daki doğum gününden 5 gün sonra uykusunda doğal nedenlerle öldüğünü söyleyen yakın arkadaşı Amanda Hendon, fazla ayrıntı vermedi.

Sheridan, komedyen Jerry Seinfeld'in soyadını taşıyan dizide oğluna oldukça düşkün bir anne olan "Helen" karakterini canlandırdı.

Seinfeld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liz her zaman bir oğlun isteyebileceği en tatlı, en iyi TV annesiydi." dedi.

Sheridan, 1970'lerde Broadway'de çok sayıda oyun ve müzikalde, "Legal Eagles", "Forget Paris" ve "Wedding Bell Blues" gibi filmlerde, 2010'da TV filmi "The Rooneys"te rol aldı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, oyunlar, Doğum, Nisan, Güncel, Haberler

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