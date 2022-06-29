Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor
AA - Osman Bilgin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Konağı'nda başlattığı restorasyon çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Konağı'nda başlattığı restorasyon çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladı.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan projeyle, restore edilerek Diyarbakırlı Şair Sezai Karakoç'un adının verileceği konakta çalışmalar devam ediyor.
Restorasyon çalışmalarının aslına uygun yapılabilmesi için özverili bir çalışma yürütülüyor.
AA / Osman Bilgin - Güncel