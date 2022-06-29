Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Konağı'nda başlattığı restorasyon çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Konağı'nda başlattığı restorasyon çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan projeyle, restore edilerek Diyarbakırlı Şair Sezai Karakoç'un adının verileceği konakta çalışmalar devam ediyor.

Restorasyon çalışmalarının aslına uygun yapılabilmesi için özverili bir çalışma yürütülüyor.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Güncel Haberler

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