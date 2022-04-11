Şehzadeler'de millet kütüphanesi ve gençlik merkezinin temeli atıldı

MANİSA (AA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılacak Şehzadeler Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

Eski adliye lojmanlarının olduğu alanda gerçekleştirilecek projenin temel atma töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, millet kütüphanesi ve gençlik merkezini zemin ve bodrum katı dahil 4 katlı inşaat edeceklerini belirtti.

Toplamda 2 bin 286 metrekarelik binanın 16 milyon lira yatırımla yapılacağını aktaran Çelik, "En büyük yatırımın aydınlık yarınlarımız olan gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. O yüzden de Şehzadeler'in kalbinde mimarisiyle, teknolojisiyle, altyapısıyla şehrin en güzel gençlik merkezi ve millet kütüphanesi hizmeti verecek." dedi.

İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan tarafından yaptırılan duanın ardından protokol üyeleri temel attı.

Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı.