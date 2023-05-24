Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şehzadeler'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Şehzadeler'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Meydanında iki taraf arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulansa Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Y.İ'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, 7'si yaşı küçük 8 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Manisa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title