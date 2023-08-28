Şehzadeler Belediyesi Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesini Hayata Geçiriyor

Şehzadeler Belediyesi, engellilere yönelik yeni sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye devam ediyor. Şehirde yaşayan engelli bireylerin daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamak amacıyla temeli atılan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İş Yeri projesinin inşaatı hızla ilerliyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi, 21 yaş üzeri engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilecekleri, eğitim alabilecekleri ve sosyal etkinliklere katılabilecekleri özel bir alan olarak tasarlanıyor. Merkezde, fiziksel engelleri olan bireylerin rahatça hareket edebilmeleri için gerekli tesisat ve düzenlemeler yapılıyor. Aynı zamanda psikososyal destek hizmetleri ve rehabilitasyon imkanları da sunulacak. Korumalı İş Yeri Projesi ise engelli bireylerin istihdam edilebileceği ve üretken bir şekilde çalışabileceği bir alan oluşturmayı hedefliyor. Projede, farklı beceri ve yeteneklere sahip engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış iş alanları bulunacak. Bu sayede, engelli bireyler hem ekonomik olarak bağımsızlıklarını kazanabilecekler hem de toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılabilecekler.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun her bireyi için eşit fırsatlar ve yaşam standartları sağlamak belediyemizin öncelikli hedeflerinden biridir. Engelli vatandaşlarımızın da hayatın her alanında aktif bir şekilde yer alabilmeleri ve yeteneklerini sergileyebilmeleri için bu projeyi başlattık. İnşaat çalışmaları titizlikle yürütülüyor ve kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi. - MANİSA