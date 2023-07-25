Şehzadeler Belediyesi, Adıyaman'da depremzedelere mobil aşevi hizmetini sonlandırdı

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen depremlerin ardından Adıyaman Merkez Eğriçay Parkı'nda depremzedeler için mobil aşevi kurup sıcak yemek hizmeti veren Şehzadeler Belediyesi, 168 gün sonra yetkililerin planlaması sonrasında hizmetini noktaladı.

6 Şubat depremlerinin ardından seferberlik ilan eden Şehzadeler Belediyesi, depremin ilk saatlerinden itibaren ekipman ve personelini bölgeye göndermiş; ilk günlerde arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren ekipler, daha sonrasında da depremzedeler için hizmetlerini sürdürmüşlerdi. Şehzadeler Belediyesi, depremzedeler için Adıyaman Merkez Eğriçay Parkı'nda kurulan çadır kentte bir mobil aşevi açarak, depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamayı üstlenmişti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de bizzat kendisi de çeşitli zamanlarda çadır kentte gitmiş ve çalışmaları yerinde takip etmişti. Depremin 3. gününden itibaren kurulan aşevi hizmetinin üstünden 168 gün geçti ve bu süre zarfında Şehzadeler Belediyesi depremzedelere sabah kahvaltısı ve akşam sıcak yemek şeklinde günde iki kez on binlerce kişinin yemek ihtiyacını karşıladı. Depremin ilk anlarında ekipler günde 5-6 bin kişiye yemek hazırlayıp ikram ederken, zamanla depremzedeler çadır kentten konteyner kentlere ve kalıcı konutlara yerleştirildi ve ihtiyaç her geçen gün azaldı. Yetkililerin yaptığı planlama doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi ekipleri aşevi hizmetini 168 gün sonra noktalayarak, Manisa'ya doğru yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından personelimiz, araçlarımız ve ekipmanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olabilmek için bir seferberlik ilan ettik. Bölgeye ulaşan araç ve personellerimiz ilk önce arama kurtarma çalışmalarında hizmet verdiler, daha sonra da bölgedeki diğer ihtiyaçlar için görev yaptılar. Depreminin 3'üncü gününde Adıyaman Merkez Eğriçay Parkı'ndaki çadır kentte kurduğumuz ve 168 gün boyunca kesintisiz olarak on binlerce depremzede vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunduğumuz mobil aşevimiz, yetkililerin yaptığı planlama, depremzede vatandaşlarımızın bir kısmının kendi evlerine bir kısmının da konteyner kentlere yerleşmesi nedeni ile görevini tamamladı. Bölgede görev yapan ekiplerimiz Manisa'ya doğru yola çıktılar. 168 günlük süreç içerisinde ilk günden son güne değin, aşırı soğuk ve sıcaklara rağmen canla başla, büyük bir özveri ile çalışan, her bir depremzede vatandaşımızı kendi ailesi gibi görerek, mobil aşevimizde görev alan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız süre içerisinde bizleri ailesi gibi görerek her fırsatta yardımımıza gelen, aşevini kendi mutfakları gibi benimseyerek karşılıksız bir şekilde yardıma koşan tüm Adıyamanlı hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu cennet vatana, bu vatanın aziz insanlarına bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Şehzadeler Belediyesi olarak her daim gönlümüzün bir yarısı Adıyaman'da olacak. Çok daha güzel günlerde yeniden görüşebilmenin özleminde olacağız" dedi. - MANİSA