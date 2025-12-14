Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti / Haber eklendi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 gün önce entübe edilmişti.
MANİSA'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'a, çoklu organ yetmezliği teşhisi kondu. Son olarak 2 gün önce entübe edilen Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile Durbay'ın hayatını kaybettiği haberi duyuruldu. Sevenleri Manisa şehir hastanesine akın etti.
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,