'Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi' sergisi 3 Temmuz'a kadar görülebilecek

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi, 3 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Sergi, Osmanlı'nın son veliahdı ve son halifesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de seçtiği ilk ve tek halife Abdülmecid Efendi'nin sanatını kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor.

Ressam olmanın yanı sıra hat, müzik ve edebiyatla ilgilenen, pek çok sanatçının ve kurumun da hamiliğini üstlenmiş Abdülmecid Efendi'nin çoğu ilk kez yan yana gelen eserlerine sergide yer verildi.

Sergide, tablolar, Şehzade'nin yazdığı mektuplar, bilinmeyen aile fotoğrafları, Bağlarbaşı'ndaki köşkünde ağırladığı sayısız yemeğe ait davetiye ve menüler, nadir belge ve fotoğraflar, sanatçı ve sanat hamisi olarak yer aldığı sergilere ait broşür ve kataloglar, sık sık gittiği konser ve tiyatro bilet ve programları ile hakkında çıkan gazete haberleri de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sabancı Holding'in katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, 3 Temmuz'a kadar pazartesi hariç 10.00-18.00, cumartesi 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.