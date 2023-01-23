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Şehre sis çöktü, yüksek kesimlerde bulunan evler görünmez hale geldi

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Şehre sis çöktü, yüksek kesimlerde bulunan evler görünmez hale geldi Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Şehre sis çöktü, yüksek kesimlerde bulunan evler görünmez hale geldi

SAKARYA - Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Yüksek kesimler ve bazı ilçelerde etkisini arttıran sis, zaman zaman görüş mesafesini de düşürdü. Yüksek kesimlerde bulunan evler ise sis içerisinde kalarak görünmez hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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