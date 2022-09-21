Şehre inen yaban keçileri böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin sarp ve yüksek kayalıklarında yaşamlarını sürdüren kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri Torul ilçe merkezine kadar inerek su içmesi kameralara takıldı.

Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarında günden günde yaban hayvanı çeşitliğinin arttığı Gümüşhane'de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve kayaların usta tırmanıcısı olarak adlandırılan yaban keçilerinin sayısı binin üzerine ulaştı. 'Gümüşhane dağlarının süsü' olarak adlandırılan ve koruma altında olan Yaban Keçilerinin koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alması sonucu sayıları hızla artıyor.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve uzmanların enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane'de kentin hemen her noktasında bir şekilde görüntülenen yaban keçileri son olarak Torul ilçe merkezinde görüntülendi. Yolda yürüyen vatandaşlar tarafından Harşit Çayı kenarında su içerken fark edilen 10 civarındaki yaban keçisi cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ürkek şekilde çay kenarında koşuşan yaban keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından da sürekli kontrol edilen yaban keçileri Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listede "Savunmasız" kategorisinde yer alan ve koruma altındaki bir tür olan "Capra aegagrus" bilimsel adıyla biliniyor ve Gümüşhane'de 20 farklı lokasyonda gözlenebiliyor.