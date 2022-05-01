ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ BAYRAMLAŞMA - Haberler

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ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ BAYRAMLAŞMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de, Ramazan Bayramı öncesi yapılan şehitlik ziyaretlerinde duygulu anlar yaşandı.

MERSİN'de, Ramazan Bayramı öncesi yapılan şehitlik ziyaretlerinde duygulu anlar yaşandı.

Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikte gerçekleştirilen ziyaret programına Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları ve şehit aileleri katıldı.

Şehit yakınları, evlatlarının mezarları başına çiçek bıraktı. Gözyaşlarına hakim olmayan şehit yakınlarını, kadın polisler sarılarak teselli etmeye çalıştı. Şehitlikteki mezarların başında gözyaşı döken şehit ailelerini, mezarlara karanfil bırakan protokol üyeleri yalnız bırakmadı. Şehit aileleri ile ilgilenen Vali Su ve eşi, bir süre anne ve babalarla sohbet edip yeniden başsağlığı diledi. Hüznün hakim olduğu program, duaların okunması ile son buldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehir Mezarlığı, Ramazan Bayramı, Şehit, su, Güncel, Haberler

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