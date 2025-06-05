Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde yoğunluk yaşandı

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde yoğunluk yaşandı
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ANKARA'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde yoğunluk yaşandı.

ANKARA'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde yoğunluk yaşandı.

Ankara'da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, mezarlıkları ziyaret etti. Bayram gelmeden önce sevdiklerinin mezarı başında dua etmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara geldi. Ziyaretçi yoğunluğu şehitliklerde daha fazla yaşandı. Sincan Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri, yakınlarının kabirleri başında Kuran'ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirlere çiçek bırakan şehit aileleri, duygusal anlar yaşadı.

Şehit yakını olmamasına rağmen şehitlik ziyaretine gelen bir vatandaş, yakınlarını ziyarete geldikçe şehit mezarlıklarına da uğradıklarını söyleyerek, "Buradaki bütün şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Vatan için, İslam alemi için, bizler için şehit oldular" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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