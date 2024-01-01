Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği tamamlandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Katılımcılar daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya ve Sultanahmet meydanları ile Yeni Camii ve Süleymaniye Camisi'nin önünde toplandı.

Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar ile Filistin kefiyesi taktığı görüldü.

Yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirildi

Sultanahmet'te oluşturulan kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.

Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okundu, katılımcılar da "burada" diyerek karşılık vererek sık sık tekbir getirdi.

Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Yürüyüş 250 bin kişinin katımıyla gerçekleştirildi

Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar da burada toplandı. Köprüye çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle katılımcılardan bazıları yürüyerek, bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.

Kortejdeki vatandaşların da alana ulaşmasıyla yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nü, Eminönü Meydanı'nı ve köprünün Karaköy çıkışını doldurdu.

Katılımcılar burada "Katil İsrail hesap verecek, Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam", "İstanbul uyuma Filistin'e sahip çık", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Bu sırada kalabalık tarafından dev Filistin ve Türk bayrağı açıldı.

Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesi de etkinliğe destek verdi.

Yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığı anonsu yapıldı.

Filistin'de öldürülen bebek ve çocukları temsilen kefene sarılmış bebek maketleri taşındı

Etkinlikte müzisyen Ömer Karaoğlu "Şehit tahtında Rabbe gülümser" adlı eserini seslendirdi.

Abdurrahim Karakoç'un "Kardan aydınlık" bestesinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar cep telefonlarının ışıklarını açarak eserlere eşlik etti.

Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi. Led ekranlara da "ForFairFuture" etiketi yansıtıldı.

Köprünün Karaköy çıkışında oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti.

Öte yandan, Yeni Camii'nin yakınında oluşturulan bir noktaya, Filistin'de öldürülen bebek ve çocukları temsilen kefene sarılmış bebek maketleri bırakıldı. Bazı katılımcılar da kucaklarında kefene sarılı temsili bebek maketi taşıdı.

Etkinlik şehitler ve Filistinliler için yapılan duayla sona erdi

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği, Avcılar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi mezunlarından hafız Yusuf Bozkurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra konuşmalarla devam eden programda sırasıyla TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, TÜGVA Başakşehir Teşkilatı Okul Başkanı Usame Zeyd Demir konuşma yaptı.

Etkinlik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın şehitler ve Filistinliler için dua etmesinin ardından sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar toplu taşımada yoğunluk oluşturdu

Programın bitmesiyle yürüyüşe katılan yüz binlerce kişi alandan ayrıldı.

Bölgeden Marmaray'la ayrılmayı tercih edenler Sirkeci istasyonunda yoğunluk oluşması nedeniyle sırayla içeri alındı.

Marmaray'ın X sosyal medya hesabından, "Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne katılan vatandaşlarımızın ulaşımı için yoğunluk olan Sirkeci istasyonunda ilave trenler sefere konulmuştur." duyurusu paylaşıldı.

Bazı vatandaşlar da Eminönü'ndeki arabalı vapur iskelesinde bekleyen, organizasyonun ayarladığı otobüs ve minibüslerle Yenikapı'ya götürüldü.

Tramvayla gitmek isteyenler ise yürüyüş nedeniyle seferlerin Beyazıt-Bağcılar arasında yapılıyor olması dolayısıyla Beyazıt istasyonuna kadar yürüdükten sonra araçlara binebildi. Seferlerin bir süre sonra Sultanahmet durağından itibaren başlatılmasıyla bazı katılımcılar buraya yöneldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sultanahmet-Bağcılar, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılan seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.