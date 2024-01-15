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İçişleri Bakanı: Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 18 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığını, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığını, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 18'i yakalandı. 19'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımda operasyondan görüntülere de yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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