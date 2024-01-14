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İçişleri Bakanı: Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 14 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı paylaşım yapan 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca, yurt dışında olduğu belirlenen 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 14 şüphelinin yakalandığını, yurt dışında olduğu belirlenen 104 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalandı. 8'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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