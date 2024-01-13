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Şehitlere yönelik provakatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı (2)

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlere yönelik sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Tunç, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünü öven ve propagandasını yapan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Şüphelilerin büyük bir kısmının yurt dışında olduğu ve haklarında işlem başlatıldığı ifade edildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlere yönelik sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup 49'unun yurt dışında olduğu belirlenmiştir. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen; 10 şüpheliden, 3'ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 49 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Tunç Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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