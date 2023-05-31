46 yaşındaki Orhan Kotluk, 2005 yılından beri şehitlere saygı sebebiyle pedal çeviriyor. Şimdi ise Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla bin 200 kilometrelik bir yolculuğa çıkıyor. Sivas'tan aldığı Türk Bayrağını İzmir Zübeyde Hanım heykel mezarına teslim edecek.

Şehitler için bin 200 kilometre pedal çevirecek

SİVAS 2005 yılından beri şehitlere saygı sebebiyle pedal çeviren 46 yaşındaki Orhan Kotluk, yola çıktığı Sivas'tan aldığı Türk Bayrağını İzmir Zübeyde Hanım heykel mezarına teslim edecek.

Yaklaşık 18 yıldır şehitlere saygı nedeniyle ara ara pedal çeviren Orhan Kotluk, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla yeniden yola çıktı. Sivas tarihi kent meydanında bulunan Sivas Kongre Müzesi önünde Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı tarafından Türk bayrağı verilen Kotluk, İzmir'e uğurlandı. Toplam bin 200 kilometre yol kat edecek Kotluk'un yolculuğu yaklaşık 2 hafta sürecek.

"Toplamda bin 200 Kilometre mesafe kat edeceğim"

Orhan Kotluk, turda toplam bin 200 kilometre yol kat edeceğinden bahsederek, "2005'ten beri bu aziz vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimiz anısına pedal çeviriyorum. Şimdiki amacım, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongre Binası önünden şanlı Türk Bayrağımızı teslim alıp İzmir Karşıyaka'da bulunan Zübeyde Hanım heykel Mezarında Karşıyaka Belediye Başkanına sunulmak üzere bisikletimle bin 200 kilometrelik yolculuğa başlayacağım. Yolculuk tahmini 2 hafta sürecek. Güzergahımız Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Meclis binası, Anıtkabir ziyaretiyle devam edecek. Ardından Polatlı'da Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı tarihi alanı ziyaret edip Afyonkarahisar Dumlupınar Şehitliği, yol üstünde bulunan tüm şehitlikleri ziyaret ederek Karşıyaka'da bitecek. Toplamda bin 200 Kilometre mesafe kat edeceğim" dedi.