Şehitler için 150 metrelik Türk Bayrağı ile üç bin rakımlı tepeye çıktılar ERZURUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yapılan Gençlik Haftası kutlamaları tüm ülkemizde olduğu gibi Erzurum'da da başladı.

Şehitler için 150 metrelik Türk Bayrağı ile üç bin rakımlı tepeye çıktılar

ERZURUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yapılan Gençlik Haftası kutlamaları tüm ülkemizde olduğu gibi Erzurum'da da başladı.

Gençler, Palandöken zirvesine 150 metrelik Türk Bayrağı ile birlikte 11 kilometrelik yürüyüş yaptılar. Gençlik Haftası kapsamında Erzurumlu gençler, Şehitlerimizi anmak için Palandöken'in yaklaşık 3 bin rakımlı tepesine yürüdüler. Erzurum Abdurrahman Gazi Eko Turizm Alanı Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Parkurunda, çam ağaçları içinde yaklaşık 300 öğrenci ve genç gönüllü lider, 150 metrelik Türk Bayrağını da açarak, 11 kilometrelik bir yürüyüş yaptı. Zirvede Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan gençler, zirvenin heyecanını yaşadılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yürüyüşün sonunda yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerine ve Cumhuriyete her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, "Anadolu'nun zirvesinde gençlerimizle birlikte 11 km yürüdük ve şehitlerimizi andık. Katılan tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum. Onlar bizim geleceğimiz ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucuları. Bayramımızı onlarla birlikte coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Vatanımızın kurtarıcıları ve yiğitlik destanları yazan şehitlerimizi, gazilerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla andık." diye konuştu.

Şehitleri anma yürüyüşüne katılan gençlerde heyecanlarını ve coşkularını ifade ederken, "Vatanımızı ve milletimizi korurken hayatını feda eden şehitlerimizi anmak ve Gençlik Haftası'nı kutlamak için düzenlenen bu programa katıldığımız için gururluyuz. Cumhuriyetimizi ve vatanımızı her zaman koruyacak, bayrağımızı zirvelere çıkaracağız" dediler.

Programın sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektiren gençler, geldikleri yürüyüş parkurunda aynı coşku ve heyecanla geri geldiler.