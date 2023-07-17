Şehitkamil İlçesinde Hastanelerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Şehitkamil ilçesindeki hastanelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda T.K. isimli şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin bir hastanedeki telefonları alarak uzaklaştığı görülüyor.
Şehitkamil ilçesindeki hastanelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hastaneden farklı tarihlerde yapılan hırsızlıkların faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İnceleme yapan ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiğini tespit ettiği T.K'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Zanlının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, zanlının bir hastanedeki masa üzerinde bulunan telefonları alarak uzaklaşması yer alıyor.