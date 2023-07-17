Şehitkamil İlçesinde Hastanelerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Şehitkamil ilçesindeki hastanelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda T.K. isimli şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin bir hastanedeki telefonları alarak uzaklaştığı görülüyor.