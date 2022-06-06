Şehitkamil'de, Gaziler Mahallesinde yapımına başladığı parkı, kısa bir süre içinde tamamlama aşamasına getirdi - Haberler

Daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, son olarak Gaziler Mahallesine yeni bir park daha kazandırıyor. 8 bin 850 metrekare alan içerisinde, çocuklar için oyun alanları, 2 adet basketbol sahası, 1 adet futbol sahası, 1 adet fitness alanı, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oturma bankları, gibi birçok özelliği bir arada sunacak. Çevre düzenlemesi, çimlendirme ve ağaç dikiminin ardından park, önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Çalışmaları, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, parkı kısa süre içerisinde tamamlayarak milletin hizmetine sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

PARKIMIZ, EN KISA SÜREDE MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULMUŞ OLACAK

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Nüfus yoğunluğumuzun fazla olduğu bölgelerden bir tanesi olan Gaziler mahallesindeyiz. Bu bölgede vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda, yeşil alanların içerisinde özellikle oyun alanlarına ihtiyaç olduğu görüldü. Vatandaşlarımızdan gelen talep sonrası, basket sahası, futbol sahasından oluşan aynı zamanda yürüyüş parkurunun da içinde bulunduğu, oturma banklarının, yeşil alanların da bulunduğu bir mekan elde etmeye çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah en kısa sürede Gaziler Mahallesinde milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Az ilerde bir parkımız var ancak, yeni gelişen bir bölge içerisinde yeni yapılan konutlar ile birlikte nüfus yoğunluğu artınca, alternatif alanlara ihtiyaç duyuldu. İmar planındaki yeşil alana gelen bu nokta da talepler doğrultusunda yapılan planlama neticesinde bu ihtiyaçları inşallah gidereceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiden Gaziler mahallemize ve Şehitkamil ilçemize hayırlı olsun."

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