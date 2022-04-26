Şehitkamil Belediyesi'nden bayram denetimi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala halk sağlığını korumak ve işletmelerin daha hijyenik ortamda hizmet sunmasını sağlamak adına market, tatlıcı ve kuruyemişçilere yönelik denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, kullanılan malzemenin son kullanım tarihine, hijyen kurallarına, fiyat listelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerin hem kendileri açısından hem de vatandaşların sağlığı açısından olumlu bulduklarını ifade eden tatlı işletmecisi sorumlusu Levent Aktaş, "Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesi halk sağlığını korumak adına bu denetimlerini olumlu buluyoruz. Sonuçta bu denetimler hem biz işletmeciler hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruyemiş işletmecisi Mehmet Beşe ise Ramazan Bayramı'na hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelip denetimlerini yapıyor. Bu tür denetimleri hem tüketiciler için hem de bizler için olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ürün satmak adına bizlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.