Şehitkamil'de Bilim Şenliğine çocuklardan yoğun ilgi gördü - Haberler

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Bilim Şehitkamil'de eğitim gören lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 30 takımın katıldığı yarışmada birincilik için kıyasıya mücadele edildi. İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Bilim Şenliği ise çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Yarışmasına ve Bilim Şenliği'ne; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Stantları gezen Başkan Fadıloğlu, çocuklarla birlikte etkinlik yaptı. Bilim merakı ile üreten öğrenciler, eğlenerek öğrenme fırsatı elde ettiler.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra lise ve ortaokul öğrencilerden oluşan 30 takımın katıldığı Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Yarışması'na katıldı. Burada da stantları gezen Başkan Fadıloğlu, öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgi aldı. Yapılan projeleri tek tek inceleyen Başkan Fadıloğlu, öğrencileri yaptıkları projelerden dolayı tebrik etti.

BURADA YETİŞEN YAVRULARIMIZ İLERDE BU ÜLKEYE HİZMET EDECEKLER

Amaçlarının nitelikli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren eğitimin her kademesine destek vermeye gayret gösterdik. Son olarak Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST ile birlikte bu bölgede bilim merkezinin açılması noktasında talebimiz olmuştu. Sağ olsunlar 3T Vakfı ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde Bilim Şehitkamil'i hayata geçirdik. Tabii bu fiziki mekanları yapmak işin en kolayı, esas olan burada bu gençlerimizin yapmış olduğu projelerin hayata geçmesi. Masaları dolaşırken, gördüğüm ve heyecan duyduğum bu projeler, bir müddet sonra inşallah hayata geçer. Bizim amacımız; buradaki çocukların farkındalığını arttırıp, yarın inşallah üniversite tahsillerinde buradan elde ettikleri deneyimleri arttırarak hem ülkemize hem de insanlığımıza daha faydalı projeler üretilmesidir. Gençlerimizin azmi olduğu ve siz değerli velilerimizin desteği olduğu müddetçe ülkemizde yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Bu çocuklarımıza destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hem TÜBİTAK projelerine hem TEKNOFEST projelerine her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Finans ve teknik destek açısından ne tür ihtiyaç varsa her konuda bu projelerin arkasındayız. İnşallah, burada yetişen yavrularımız ilerde nitelikli üniversitelerde mühendis olarak bu ülkeye hizmet edecekler. Şimdiden yolları, bahtları açık olsun."

Yarışmanın sonuçlarına göre lise ve ortaokuldan dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Bültenler / Güncel