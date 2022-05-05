Şehitkamil Belediye Başkanı, Gaziantep Adliyesi ile Asri Mezarlık arasında yürütülen alternatif yol

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Trafiği rahatlatmak, ulaşımı kolaylaştırmak adına alternatif yol açma ve genişletme çalışmalarına bir yenisini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte Gaziantep Adliyesi ile Asri Mezarlık arasında kalan bölgede yürütülen çalışmayı yerinde inceledi. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, alternatif yol çalışmasının çok yönlü fayda sağlayacağını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, çalışmaların etap etap devam edeceği bilgisini verdi.

HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bir ucu Gaziantep Adliyesi'nin oradan başlayıp, diğer taraftan 8 Şubat Anadolu Lisesi'ne kadar uzanan bir aksın üzerindeyiz. Yıllar önce burada havai enerji hattı vardı. Bu enerji hattının kaldırılması noktasında çok büyük emek verildi. Enerji hattının kaldırılmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile istişare ettik. Bu aksta boydan boya 30 metrelik yol planlaması yapıldı. İlk etapta bir ucunda Gaziantep Adliyesi'nden başlayıp, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Çetin Emeç Caddesi'ni geçip, daha sonra Pir Sultan, Özgürlük ve 8 Şubat Mahallesine uzanan 30 metre eninde bir yol üzerinde çalışma yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde buranın sorumluluğunu biz üzerimize almıştık. Kamulaştırmaları bitti, şu an da asfalt çalışmaları devam ediyor. İnşallah burası bir alternatif yol olarak milletimize hizmet edecek. Yine kentsel dönüşüme de destek verebilmek adına da yerinden dönüşümü de sağlayabilmek adına burada ticaret artı konut parselleri yapılmış durumda. İnşallah bundan sonra da hemşerilerimiz kendileri yıkıp yapabilecek şekilde bir imkana kavuşmuş oldular. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi'ne gidiş noktasında servislerin çalışması açısından da alternatif bir yol oldu. Biz bu noktaya kadar getirdik, inşallah bundan sonraki süreçte de sonuna kadar devam ettiğinde Asri Mezarlığa kadar uzanacak bir aks. Ben tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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