'MİLLETİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını ve gazilerin doğal gazı evlerinde yüzde 50 indirimli kullanmalarına yönelik karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Bakanlığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen uygulamayla şehit yakınları ve gazilerimizin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandı. Kıymetli destekleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar'a süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum. Milletimizin emanetine hep birlikte sahip çıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.