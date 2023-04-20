Şehit yakınları ve gaziler bayram arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.? Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'da 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, oğlunun şehadet haberini aldığından bu yana zamanın geçmediğini söyledi.

Evinin şehitliğin tam karşısında olduğunu belirten Daşdemir, "Önceden İstanbul'da yaşıyordum, gelinim eşinin Ankara'ya defnedilmesini isteyince tası tarağı toplayıp Ankara'ya taşındım. Bu dünyada komşuyuz, inşallah ebediyette de komşu oluruz. Gece gündüz kalkar, camdan dışarı bakar, oğlumla konuşurum. Her gün kabrini ziyaret ederim ama zaman geçmiyor." diye konuştu.

Oğlunun, şehit olduğunda 11 aylık evli, gelinin ise 2 aylık hamile olduğunu belirten Daşdemir, "6 yaşında torunum var. Sürekli babasını anlatıyoruz, resim yapıp babasının kabrine getiriyor, çiçeklerini suluyor. 'Benim babam kahraman asker.' diyor. Oğlum, kızına çok büyük onur, gurur, şeref bıraktı." dedi.

"Bazen Selçuk'un kokusu burnuma geliyor"

Evlat acısının tarifsiz bir acı olduğunu dile getiren Daşdemir, oğlunun şehit olmayı çok istediğini anlattı.

Oğlunun şehit olacağının içine doğduğunu söyleyen Daşdemir, "Şehadet haberini aldığımda ellerimi açıp 'Rabbim sana hamdolsun.' diye dua ettim. Rabbim nasip etti, vatan sağ olsun. Onların sayesinde biz bu topraklarda rahat rahat gezebiliyoruz." dedi.

Kendileri için bayram kavramının kalmadığını dile getiren Daşdemir, şunları kaydetti:

"Bazen Selçuk'un kokusu burnuma geliyor, kafamı duvarlara vurmak istiyorum. Kızı için bütün eşyalarını saklıyorum hatta özel bir oda da yaptım. En ufak karaladığı not parçasından üzerinden çıkardığı son kıyafetine, son namaz kıldığı seccadeye kadar. Babasının el yazısını görsün istiyorum. Müze gibi yaptım orayı. Elimden gelse bütün her yere Selçuk Paker yazacağım."

"Çok zor, 30 sene geçti ama beni deldi de geçti"

Mardin'de 1993 yılında şehit olan Jandarma Er Zeki Özbek'in annesi Pembe Özbek, oğlunun şehit olduğunda 5 aylık evli olduğunu belirtti.

Evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini söyleyen Özbek, "Eşimi de kaybettim ama oğlum hepsini bastırdı geçti. Çok zor, 30 sene geçti ama beni deldi de geçti. Oğlum şehit olduktan sonra 8 ameliyat geçirdim. Oğlum bayramda benim yanıma gelecekti elimi öpmeye ama o gelemedi. Geldim oğlumun mezar taşını öptüm. Elimden geldiğince ziyaret etmeye çalışırım ama her bayram kesin buradayım. Jandarma Genel Komutanlığından askerler beni oğluma getirdi." diye konuştu.

Şehitlikte, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından anma programı düzenledi. Vakıf görevlileri Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra kabirlere karanfil bıraktı.