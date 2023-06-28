Şehit Yakınları Kurban Bayramı'nda Şehitliği Ziyaret Etti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua etti. Şehit yakınları, birbiriyle dertleşip, lokum dağıtarak bayramlaştı. Şehit yakınları, şehitliğe gelen askerlerle de fotoğraf çektirdi. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde Mayıs ayında şehit olan Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da oğlu olmadan ilk bayramı şehitlikte geçirdi.

AYNI ACI İNSANA DİKEN GİBİ BATIYOR…

ŞEHİT OLMADAN 1 GÜN ÖNCE RÜYAMDA GÖRDÜM

Mayıs ayında şehit olan Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da, "Daha çok yeni, 42 gün oldu. Ne söyleyebilirim ki, ateş düştüğü yeri yakar. Onsuz ilk bayram… Zaten görevdeydi, 1 senedir görmemiştim. Düğünden 1 hafta sonra gitti bir daha görmedim ama görüntülü devamlı konuşuyorduk. Lanet olanlarla çatışmada şehit oldu. Sadece terörü lanetliyorum. Bizim canımız yandı Rabbim hiçbir annenin yüreğini yakmasın. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Daha 25 yaşındaydı. Çok gençti, çok küçüktü. Asker olmayı çok istedi. Canını da verdi. Hiç korkmazdı. Ben çok korkuyordum. Rüyamda bile görüyordum. Şehit olmadan 1 gün önce rüyamda gördüm. Bütün arkadaşlara da söyledim. Sabah da böyle oldu. Hep korkuyordum bana şehit annesi olacaksın diyordu. Hiç korkmazdı, hiçbir şeyden korkmuyordu. Sonunda canını verdi. Her gün geliyorum, bazen günde 2 defa geliyorum" diye konuştu.