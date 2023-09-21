Şehit yakınları, gaziler ve aileleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte gaziler ve aileleri ile şehit yakınları Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte gaziler ve aileleri ile şehit yakınları Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

Üsküdar Valide Sultan gemisiyle Ada'ya gelen gaziler ve şehit yakınları, 27 Mayıs yargılamalarının yapıldığı Hasan Polatkan Spor Salonu'nda, darbe ve yargılama sürecine ilişkin kısa bir video izledi.

Video gösteriminin ardından rehberler eşliğinde Adnan Menderes Müzesi gezildi.

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 39 ilçeden gaziler ve şehit yakınlarıyla Boğaz ve Yassıada gezisi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarihi bir geziye şahitlik ettiklerini kaydeden Serdar, katılımlarından ötürü gazilere ve şehit yakınlarına teşekkür etti.

Kıbrıs gazilerinden Hüseyin Yüksek de etkinlik dolayısıyla teşekkür ederek gezide 27 Mayıs süreci ve yargılamalarının kendilerine anlatıldığını söyledi.

Ada'yı ilk kez gezme fırsatı bulduğunu belirten gazilerden Murat Sevinç de gezinin kendilerini duygulandırdığını ifade etti.