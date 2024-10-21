Üye Girişi
Haberler

Şehit yakınları, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini davul ve zurna eşliğinde kutladı

Şehit yakınları, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini davul ve zurna eşliğinde kutladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini Sincan Yenikent Cezaevi önünde davul zurna eşliğinde duyurdu.

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini Sincan Yenikent Cezaevi önünde davul zurna eşliğinde duyurdu.

Dernek üyesi Mehmet Celal Almaz, Sincan Yenikent Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün tüm devlet düşmanlarına ibret olması gerektiğini söyledi.

Almaz, "Vatanımızın bekasına kasteden FETÖ hain terör örgütünün liderinin cehenneme gittiği bilgisini aldık. Devlete ihanet eden, vatana ihanet edenin hali bu olur. Vatansız bir şekilde buradan binlerce kilometre ötede gömülmek zorunda kaldı. Bakın lideriniz geberdi. Siz de aklınızı başınıza alın. Vatansız bir şekilde ölmek yerine gelin, tövbe edin. Cezanız neyse çekin ve devletimizin şefkatli kanatları arasında yerinizi alın. Yoksa tarumar olacaksınız. Bu devlete başkaldıranın başı alınır arkadaşlar." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka çağrısı üzerine eşiyle sokağa çıktıklarını anlatan gazi Emine Aydınbelge ise şunları kaydetti:

"Eşimle Genelkurmayın önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralandık. Ülkenin askeri üniformalarını giymiş bir şekilde ülkeyi ele geçirmeye çalıştı. Biz de o gün sivil olarak vazifemizi yaptık. Onlara karşı durduk. Başarısız oldular. Hastanede çekilen röntgende bacağımdan tırnak büyüklüğünde 22 şarapnel çıktı. Onların hain ve terörist olduğu bir gerçek. Onun gibi ülkemize göz diken veya farklı emelleri olan insanlara karşı durduğumuzu 'FETÖ öldü bu iş bitti' demediğimizi göstermek için biz bugün buradayız. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Hainlerin yeri işte bu ülke değil."

Gazi Ahmet Çaykara da "Biz mahkeme safahatında Amerika'nın aparatı ve mankurtlaşmış robotları ile hesaplaştık. Bunların bir kısmı cezalarını aldı, bir kısmının da hukuk süreci devam ediyor. Biz devlete inanan kişiler olarak hesaplaşmaya devam edeceğiz. Hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel

Sivil Toplum Güvenlik Politika Güncel ankara Terör

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ firarisi Dumanlı, elebaşı Gülen'in ölüm anını anlattı
Dilan Polat tekrar cezaevine girecek mi? Sıla Doğu ve Dilan Polat neden tutuklandı? DİLAN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI? Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi nerede, hangi hastanede? GALATASARAY AVRUPA MAÇI: Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray- IF Elfsborg maçı saat kaçta, nerede? Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında ve nereli? Şenay Gürler'in hayatı! Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Kalpazan dizisi nerede çekiliyor? Kalpazan dizisi hangi gün? Kalpazan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 17 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.