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Teröristler tarafından öldürülüp aracı gasp edilen veteriner son yolculuğuna uğurlandı

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Teröristler tarafından öldürülüp aracı gasp edilen veteriner son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerin öldürdüğü veteriner Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı.

Teröristler tarafından öldürülüp aracı gasp edilen veteriner son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Ankara'da dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerin öldürdüğü veteriner Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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