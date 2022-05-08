Şehit verdiği 2 evladını Anneler Günü'nde özlemle yad ediyor

ŞİRVAN, SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Şirvan ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Vasiye Kayğaş, PKK'lı teröristlerce katledilen iki evladını Anneler Günü'nde özlemle yad ediyor.

10 çocuk annesi Kayğaş'ın 16 yaşındaki oğlu Tahsin ve 17 yaşındaki oğlu Ahmet, Şirvan'ın Daltepe ve Kalkancık köylerinde 4 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 37 kişinin katledildiği saldırıda şehit oldu.

Kayğaş, farklı zamanlarda gerçekleştirilen terör saldırılarında kardeşi Şükrü Taş ve bazı yakınlarını da kaybetti.

PKK'lı teröristlerce katledilen evlatlarının acısını her Anneler Günü'nde yaşayan Kayğaş, evlatlarını özlemle yad ediyor.

Özel günlerde Türk bayraklı fistan giyen Vasiye Kayğaş, AA muhabirine, Kürtçe, 29 yıl önce güvenlik korucusu eşi Veli Kayğaş ve silah arkadaşlarının görevde olduğu sırada teröristlerin Daltepe köyüne gelerek katliam yaptığını söyledi.

Köylerindeki çoğu çocuk ve kadının cami önüne götürüldüğünü anlatan Kayğaş, "Teröristler orada herkesi taradıktan sonra kaçıp gitti. Bizim köy ve Kalkancık köyünde 37 kişiyi katlettiler. O gece köyü ateşe verdiler." dedi.

Kayğaş, saldırılarda oğulları Tahsin ve Ahmet'in de şehit olduğunu ifade ederek, camiye gittiğinde ikisinin cansız bedeniyle karşılaştığını belirtti.

Evlatları anısına Türk bayraklı fistan giydiğini dile getiren Kayğaş, "Devletimiz, şehit düşen oğullarım ve kardeşim için bu fistanı giyiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Siirt'e geldiğinde, herhangi bir tören olduğunda bu fistanı giyip gidiyorum. Evlatlarımın mezarını ziyaret ediyorum. Her tarafın Türk bayrağı olmasını istiyorum." diye konuştu.

"Evlat acısı çok zor. Ciğerim yanıyor"

Kayğaş, mezarlık ziyaretinde çocuklarına dua okuduğunu ancak ağlamadığını belirterek, "Düşmanlarımız sevinmesinler diye ağlamıyorum. Evlat acısı çok zor. Ciğerim yanıyor. Herkes ağlarken ben Allah'a sığınıyorum ve gözyaşlarımı tutmaya çalışıyorum. Kim devletimize karşı dürüst ise o benim oğlum gibidir. Polis ve askerlerimizin şehit haberi geldiğinde çok üzülüyorum. Her namazda onlara dua ediyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Her Anneler Günü'nde acısının tazelendiğini, çocuklarına olan özleminin arttığını anlatan Kayğaş, bu nedenle anneler için özel olan bu günü bir yandan hüzünle bir yandan da gururla karşıladığını sözlerine ekledi.