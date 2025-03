Şehit ve gazi yakınları sanatla anılarını yaşattı

Zonguldak'ta şehit ve gazi yakınlarından anlamlı sergi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta şehit ve gazi yakınları, el emeğiyle ürettikleri eserleri sergileyerek hem duygularını ifade etti hem de şehitlerin hatırasını sanatla yaşattı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde anlamlı bir sergi düzenlendi. 182 şehidin fotoğrafının sergilendiği etkinlik, BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sergide, 20 şehit ve gazi yakını tarafından 6 ayda hazırlanan bambu sepet örme, kaligrafi ve ahşap boyama gibi el sanatlarıyla yapılan eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan şehit ve gazi yakınları, etkinliğin hem duygusal hem de üretken bir deneyim sunduğunu belirtti. Yaşadıkları duyguları eserlerine yansıtan katılımcılar, bu etkinliğin kendileri için manevi bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Bu sergiye katılmak benim için gurur verici"

Gazi yakını Sema Şanal, sergiye ilk kez katıldığını ve etkinliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Ben ilk defa katılıyorum. Daha öncesinde katılmamıştım. Arkadaşlarımız sayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün bu çalışmasına başladım. Arkadaşımın vasıtasıyla bu projeye dahil oldum. Benim de dedem gazi olduğu için isteğimle katıldım. Çok güzel vakit geçirdik, çok eğlenceliydi. Sağ olsun müdürümüz ve kurumda çalışan arkadaşlarımızın destekleriyle birçok şey yaptık. Bambu sepet örgüsü yaptık. Onlardan sepet, runner servis tarzı şeyler ve dekoratif ürünler hazırladık. Sonrasında şehitlerimizin fotoğraflarını çiçeklerle süsledik ve kaligrafi sanatıyla şehitlerimizin özlü sözlerini yazdık. Bu benim için çok farklı ve çok gurur verici bir deneyim oldu. Biz çok memnun kaldık. Herkesten, hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz."

"Şehit ve gazi yakınları olarak birlikte olmak bize iyi geliyor"

Gazi eşi Yelda Kurt, sergi sürecinde yaşadıkları duygusal anları ve üretkenliğin kendilerine sağladığı katkıları şu sözlerle dile getirdi:

"Gazi eşiyim. Sergide gördüğünüz gibi bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Şehit yakınları ve gazi yakınları bir arada olmak bize iyi geliyor. Kaligrafi sanatıyla şehitlerimizi sergilemeye çalıştık. Duygusal anlar yaşadık bunları yaparken. Rektörümüz ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Bizi bir araya getirmeleri, hem duygusal açıdan hem de el becerilerimizi geliştirme açısından çok faydalı oldu. Gerçekten güzel eserler ortaya çıktı. Üretimde bulunmak, yeni bir şeyler öğrenmek çok iyi geldi bize. Şehit yakınları ve gazi yakınları bir arada olmak her zaman bize iyi geliyor. Çok güzeldi."

"Her eserimize büyük emek verdik"

Şehit yakını Özlem Eroğlu, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu ve yaşadığı duygusal anları şu şekilde anlattı:

"Şehit yakınıyım. Sağ olsunlar rektörümüz, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ailemiz sayesinde bu sergiye katıldık. Bir şeyler öğrendik, ürettik ve sergiledik. Çok duygusal anlar yaşadık. Her bir çalışmada şehitlerimizi andık. İnşallah her şey güzel olmuştur. Her esere tek tek emek verdik. Çok duygusal anlar yaşadık, inanın. Bilmiyorum, 'anlatılmaz yaşanır' derler ya, işte öyle bir şeydi bizim için. Herkese çok teşekkür ederiz, emeği geçen herkese. Gerçekten çok mutlu oldum."

Şehitler unutulmadı, manevi bir atmosfer oluşturuldu

Sergide, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla manevi bir atmosfer oluşturuldu. Kaligrafi sanatıyla şehitlerin özlü sözleri yazılarak sergi alanına yerleştirildi. Etkinliğe destek veren Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve BEUN yetkilileri, bu tür organizasyonların toplumsal hafızayı canlı tutmak açısından önemli olduğunu vurguladı. Şehit ve gazi yakınlarının bir araya gelerek hem duygusal olarak desteklenmeleri hem de üretken olmaları için bu tür projelerin devam edeceği belirtildi.

Sergiye katılan şehit ve gazi yakınları, organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan ZBEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ve il müdürlüğü personeline teşekkür etti.