Şehit ve gazi yakınları Afyonkarahisar'ı gezdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Bakanlık himayesinde başlatılan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi kapsamında, şehit ve gazi yakınları Afyonkarahisar'da kültürel gezide buluştu.

İçişleri Bakanlığı himayesinde valiliklerin destekleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan ve daha önce ülkemizin tarihi ve kültürel yörelerini ziyaret imkanı bulunmayan şehit ve gazi yakınlarına, terör mağduru ve depremzede ailelere yönelik "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesinin 1. etabı tamamlanmıştı.

Projenin 2. etabında ülkenin 7 bölgesi ve 81 ilini kapsayacak şekilde başlatıldı.

Bu kapsamda daha önce farklı bölgelerdeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme imkanı bulamamış şehit ve gazi yakınları, depremzede ve terör mağduru aileler ile öğrenciler ve kadınlardan oluşan 45 kişilik heyet, kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Kocatepe'yi, Atatürk Evi'ni, Zafer Müzesi'ni, İstiklal Tanıtım Merkezi'ni, şehitlikleri ziyaret eden heyet, tarihi Frigya'da yer alan Ayazini Karşılama ve Tanıtım Merkezi'ni, Meryem Ana Kilisesi, Bizans Yerleşimleri, çok katlı yerleşimler, Göynüş Vadisi'nde Aslantaş, Yılantaş ve Maltaş'ı yerinde gördü.

Daha sonra heyet kentin tarihi sokaklarını ve Ulu Camii'yi de ziyaret etti.