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Şehit ve gazi konfederasyonundan gelenekselleşen 23 Nisan etkinliği

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Şehit ve gazi konfederasyonundan gelenekselleşen 23 Nisan etkinliği Şehit ve Gazi Konfederasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini, 8 yıldır geleneksel hale getirip Batman Kültür İlköğretim Okulu'nda düzenlediği programla kutladı.

Şehit ve gazi konfederasyonundan gelenekselleşen 23 Nisan etkinliği

BATMAN - Şehit ve Gazi Konfederasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini, 8 yıldır geleneksel hale getirip Batman Kültür İlköğretim Okulu'nda düzenlediği programla kutladı.

Cumhuriyetin 105. yılına denk gelen bu özel günde okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler şiirler okudu, bayrak gösterileri yaptı. Öğrencilere vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılandı.

Programda konuşan Şehit ve Gazi Konfederasyon Başkan yardımcısı İbrahim Baskın, 8 yıldır Batman'da geleneksel hale getirdikleri bayram programlarını bu yıl Kültür İlköğretim okulunda gerçekleştirdiklerini belirtti. Baskın, "Çocuklarımıza devlet sevgisini, bayrak sevgisini anlatıyoruz. Şehitlerimizi, gazilerimizi tanıtıyoruz. Bu anlamlı bayramda bir çocuğun bizden bayrak istemesi, gözyaşlarıyla sarılması bizleri duygulandırıyor. Her yıl başka bir okulda bu programlara devam edeceğiz," dedi.

Kültür İlköğretim Okulu Müdürü Rıfat Fırat ise, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü kutlamaktan gurur duyuyoruz. Okulumuzda bayraklarla dolu bir şölen yaşandı. Bu anlamlı programa katkı sunan Şehit ve Gazi Konfederasyonu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çocuklara Türk bayrakları hediye edildi. Program büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Güncel
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