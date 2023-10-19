Şehit ve gazi çocukları Ankara semalarında uçtu

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ön safta yer alan şehit ve gazi çocukları, gönüllü pilotlarla Başkenti havadan izleme imkanı buldu.

Türk Hava Yollarında uzun süre Uçuş Planlama Mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve pilotaj eğitimleri veren Seher Ortatatlı, "Güçlü Yürekler, Gökyüzünde Vefa Projesi" kapsamında şehit ve gazi yakınlarıyla iletişime geçti.

Sincan'daki Orhan Ünsal Hava Parkı'na davet edilen şehit ve gazi yakınları, burada RC uçaklarla yapılan gösterileri izledi.

Daha sonra tek motorlu uçaklara bindirilen çocuklar, yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde kalıp unutamayacakları anlar yaşadı.

Uçuşun ardından düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan ve hediye verilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız"

Ortatatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program kapsamında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen illerden gelen çocukları uçurduklarını ve projenin çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Bunun üzerine bir proje daha hazırlamaya karar verdiğini ifade eden Ortatalı, Cumhuriyetin 100. yılında şehit ve gazi yakınlarına bir nebze olsun vatan borcunu ödeyebilmek adına tekrar uçuş planı yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda "Güçlü Yürekler, Gökyüzünde Vefa Projesi"ni hayata geçirerek şehit ve gazi yakınlarını davet ettiklerini anlatan Ortatatlı, şunları söyledi:

"İnşallah misafirlerimiz arasında gökyüzüne aşık havacılığa giren gençlerimiz çıkacak. İnanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Uçanlar bir daha uçmak istiyor. Sadece çocuklar değil, Ampute Milli takımlarımızdan sporcular da uçuşlara katılmak istiyor. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız."

"Bu projelerin daha çok gündeme gelmesi lazım"

Güneydoğu'da gazi olan Ampute Futbol Milli Takımı eski Teknik Direktörü Osman Çakmak ise böyle etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini dile getirdi.

Etkinliği düzenleyen ve katkısı olan herkese teşekkür eden Çakmak, "Güzel bir faaliyet. Bu projelerin daha çok gündeme gelmesi lazım. Hayali kırılan, umudu kırılan, 'yapamam' diyen kardeşlerimiz var, işte buyurun yapılıyor." dedi.

Babası gazi olan Ayşenur Fırat ise "İlk başta çok heyecanlıydım, daha sonra heyecanım geçti. Havadayken dağları ve şehri gördüm. Çok güzeldi. Çok mutlu oldum." dedi.

Hakkari'de 1998 yılında yaralanarak gazi olan Jandarma Albay Bahadır Baytürk de sabah erken saatlerde alana geldiklerini ve çocukları için düzenlenen etkinliğin çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Etkinliğe yeğeniyle geldiğini belirten Baytürk, yeğeninin çok heyecanlı olduğunu vurguladı.