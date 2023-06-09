Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sefa Tiftik Beypazarı'nda anıldı

Şırnak'ta 2017'de bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Uzman Jandarma Çavuş Sefa Tiftik, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Beypazarı'nda anıldı. Yakınları tarafından Tiftik için ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki Hamzalar Camisi'nde mevlit okutuldu.

Şırnak'ta 2017'de bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Uzman Jandarma Çavuş Sefa Tiftik, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Beypazarı'nda anıldı.

Yakınları tarafından Tiftik için ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki Hamzalar Camisi'nde mevlit okutuldu. Kaymakam Oktay Erdoğan ve İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, şehidin ailesine sabır diledi.

Acılarının halen taze olduğunu dile getiren şehidin babası Alaettin Tiftik, köydeki evinde oğlunun odasını adeta küçük bir müze haline getirdiğini, ondan kalan hatıralarla avunmaya çalıştıklarını söyledi.