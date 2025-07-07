Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Acı Haberi
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Üzüm'ün Dörteylül Mahallesi'ndeki evinde yaşayan eşi Nazan Üzüm'e ve çocuklarına şehadet haberini iletti.
Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.
Evli ve 3 çocuğu olan şehidin cenazesinin memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel