Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla Kayseri Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Nazan Üzüm, çocukları ve yakınlarıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Üzüm'ün naaşı, cenaze nakil aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Üzüm'ün cenazesi yarın Sarız ilçe Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İncedere Mahallesi'nde defnedilecek.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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