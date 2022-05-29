Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), memleketi Konya'da toprağa verildi .

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), memleketi Konya'da toprağa verildi .

Uzman Çavuş Hasan Çatal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağara arama-tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Uzman Çavuş Hasan Çatal için memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin eşi Zeynep Çatal, babası Zekeriya Çatal, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, protokol üyeleri, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

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