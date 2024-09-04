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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney Ordu'da Toprağa Verildi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memlekete getirildi. Ailesi ve il protokolü tarafından karşılanan şehidin cenazesi, Ünye Şehir Meydanı'nda yapılan törenin ardından Yazkonağı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Törende yakınları gözyaşlarını tutamadı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney (28), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi, sabah Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Ordu'ya getirildi. Şehit Güney'in cenazesini Ordu-Giresun Havalimanı'nda ailesi ve yakınları ile il protokolü karşılandı. Hamide ve Mustafa Güney çiftinin 3 çocuğundan biri, Şehnaz Güney ile evli ve Ertuğrul (5) ve Eren (2) isimli 2 çocuk babası olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi, havalimanındaki törenin ardından Ünye ilçesine götürüldü.

Şehit Yavuz Güney için Ünye ilçe Şehir Meydanı'nda tören düzenledi. Törene ailesi, Ordu Vali Vekili Ayhan Durmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muharrem Aydın, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, diğer ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Yazkonağı Mahallesi'ndeki Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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