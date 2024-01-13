Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın cenazesi Adıyaman'a getirildi
Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit Sayın için Adıyaman Havaalanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın(27) cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit Sayın için Adıyaman Havaalanı'nda karşılama töreni düzenlendi.