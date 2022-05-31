ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SANCAK'IN CENAZESİ SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak için Tekkeöy ilçesi Erenköy Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehit asker İslam Sancak'ın annesi Hanım Sancak, kardeşleri ve yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar ve askeri erkan katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Erenköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel