Son dakika haberleri... ŞEHİT REMZİ NİŞAN'IN NAAŞI, MEMLEKETİ MERSİN'E GÖNDERİLDİ Son dakika haberler... IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) cenazesi, Adana'da resmi törenle karşılanıp memleketi Mersin'e gönderildi. IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) cenazesi, Adana'da resmi törenle karşılanıp memleketi Mersin'e gönderildi. Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Hakkari'den Adana'ya getirildi. Şakirpaşa Havalimanı'ndaki karşılama törenine; Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin ailesi katıldı. Şehit Nişan'ın tabutu uçaktan indirildiği sırada eşi Neslihan Sevgi Nişan, gözyaşlarına boğuldu. Diğer aile üyeleri de ayakta durmakta güçlük geçti. Törenin ardından şehidin cenazesi, polis korteji eşliğinde memleketi Mersin'e gönderildi. Nişan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namaz sonrası Akbelen Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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