Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Tokat Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, ardından kara yoluyla Erbaa ilçesi Merkez Büyük Camisi'ne götürüldü. Burada şehidin babası Zühtü ve annesi Zarife Gök ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Askeri kamuflaj giyen şehidin nişanlısı Kübra Özyurt da tabuta sarılarak, "Ramazan'ım, 4 yıl dayandın 1,5 ay dayanamadın. Düğünümüz olacaktı. Beni bırakıp gittin." diye ağıt yaktı. Cenaze töreninde şehidin kız kardeşinin de askeri kamuflaj giydiği görüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi, Tosunlar köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile vatandaşlar katıldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Erbaa Tokat Güncel Haberler

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