Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün ismi çocuk destek merkezine verildi
AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medyadaki paylaşımının ardından, Piri Mehmet Mahallesi'nde yapımı süren merkezin inşaatının girişine "Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü" pankartı asıldı.
Pankartın asıldığı merkez görüntülendi.
AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel