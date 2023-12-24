Şehit Uzman Çavuş İyem'in cenazesi Gaziantep'e getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in naaşı Gaziantep'e getirildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen İyem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit İyem'in naaşı, babası Mehmet, annesi Ayişe, kardeşleri ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Asri Mezarlık morguna götürülen İyem'in naaşı, Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.